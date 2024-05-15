Подмосковье 15 мая 2024, 11:00 «Государство гарантирует». Финансист Ольга Шишлянникова — о программе долгосрочных сбережений Финансист Шишлянникова рассказала о проекте долгих сбережений Медиасток.рф

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Проект долгосрочных сбережений запустили в этом году, и его участниками уже стали десятки тысяч жителей России. Это хорошая возможность накопить на безбедную старость, купить дачу, оплатить свадьбу детям или путешествовать. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова рассказала, кто управляет пенсионными средствами россиян, за счет чего формируется прибыль и какие гарантии дает государство.

Кто управляет

Финансист Ольга Шишлянникова рассказала, что накоплениями участников программы долгосрочных сбережений управляют негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Этот бизнес развивается в России уже более 30 лет и прошел разные стадии развития.

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«На сегодняшний день у нас действуют 36 негосударственных пенсионных фондов. Они управляют пятью триллионами рублей, их клиентами являются 42 миллиона российских граждан. Эти фонды уже давно перешли стадию накопления и вступили в стадию выплаты пенсии. Это уже не только привлечение денежных средств, но и выполнение социальных задач. С 2012 года по конец 2023-го выплачено больше 920 миллиардов рублей пенсий. В год выплачивается более 100 миллиардов, и эта сумма увеличивается», — говорит Шишлянникова.

Кто проверяет

За прошедшие годы в отношении НПФ приняли достаточно жесткие требования, которые гарантируют надежность негосударственных пенсионных фондов и сохранность денег жителей. Это требования к финансовой устойчивости, собственным средствам, наличию резервов.

Все сделки фондов с активами находятся под контролем. У Банка России есть право потребовать возместить убытки за счет собственных средств НПФ. Специализированные компании также проверяют деятельность этих организаций.

Как работают НПФ

Клиенты делают взносы, НПФ инвестируют их в облигации, акции, другие ценные бумаги и инфраструктурные проекты. Фонд получает доход, который начисляет на счета клиентов. Это будущие выплаты в рамках пенсионных программ.

За счет инвестирования НПФ создают подушку безопасности, которая используется в неблагоприятные периоды.

С 2024 года на законодательном уровне изменили систему вознаграждения фондов. Чем больше НПФ заработал для жителей — тем больше получит от государства.

Какие гарантии существуют

«Государство гарантирует пенсионные средства граждан, которые переданы в НПФ. Система создана в 2015 году и к этому дню в ней накоплено больше девяти миллиардов рублей. Эта система обеспечивает не только потери денег в связи с недобросовестной практикой или аннулированием лицензии, но и с повседневной деятельностью, если у НПФ возникает недостаток денежных средств. С 2018 года таких обращений было крайне мало, из резерва потрачено всего 200 тысяч рублей. Это еще раз говорит о надежности тех финансовых организаций, которые сегодня формируют программу долгосрочных сбережений», — отметила Ольга Шишлянникова.

Система страхования долгосрочных сбережений дает самую большую защиту из всех существующих сегодня и обеспечивает возврат средств в размере 2,8 миллиона рублей. В случае неблагоприятных событий жителям возместят как добровольные взносы, так и инвестиционный доход, полученный за годы управления деньгами.

Кто уже участвует

В программу долгосрочных сбережений включились 18 НПФ — их список можно найти на сайте Банка России. Заключено уже больше 342 тысяч договоров. Более 42 тысяч граждан решились запустить в работу свои обязательные пенсионные накопления.

Программа получила широкое распространение в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге. Активно включились Свердловская область, Краснодарский край, Удмуртия, Пермский край, Республика Башкортостан и Республика Тарарстан, Иркутская область. Уже есть участники из новых регионов России. Программа работает чуть больше квартала, и в будущем количество участников будет только расти.

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