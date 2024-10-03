Музей-заповедник «Зарайский кремль» отметил 106-летие

Государственному музею-заповеднику в Зарайске исполнилось 106 лет. Здесь находится единственный целиком сохранившийся в Подмосковье и самый маленький по площади кремль в России.

В настоящее время музейный комплекс входят памятник русского оборонного зодчества первой трети XVI века — Зарайский кремль, здание Присутственных мест, в котором расположена экспозиция музея, усадьба Федора Достоевского «Даровое» и дом скульптора Анны Голубкиной.

Естественно-исторический музей Зарайского земства появился в 1910 году, а в 1918-м был создан художественно-исторический музей в Зарайске. В основу экспозиции была положена коллекция из усадьбы «Сенницы». В декабре 1924 года оба музея объединили. Энтузиасты-сотрудники исследовали около 20 усадеб, выбирая предметы искусства, ранее изъятые у «городской буржуазии». Специалисты также организовали несколько археологических и этнографических экспедиций.

В результате музей постепенно стал хранителем обширной коллекции. Сейчас здесь можно познакомиться с произведениями не только русского, но и европейского и восточного искусства. В зданиях учреждения культуры хранятся фамильные ценности Толстых и Толей из усадьбы «Дивово-Городище», Олсуфьевых и Богдановых из усадьбы «Козлово», Голицыных, Виельгорских, Шаховских и Келлеров из усадьбы «Сенницы» и многие другие.

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