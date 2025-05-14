Экскурсии и мастер-классы пройдут в Подмосковье в «Ночь музеев»

Акция «Ночь музеев» пройдет по всей стране 17 мая. В этом году ее темой стали герои. Подмосковные музеи подготовили разнообразную программу для всех желающих. Многие мероприятия можно будет посетить бесплатно.

В музее-заповеднике Менделеева и Блока можно будет прогуляться по парку, послушать рассказ о редких растениях, пройти квест по усадьбе и насладиться вокальным выступлением. Серпуховский историко-художественный музей устроит бесплатные экскурсии, лекции, реконструкции, презентации книг и тематические программы.

В усадьбе Вяземы, в музее-заповеднике Пушкина, гостей ждут экскурсии, театральные и музыкальные выступления, авторские чтения стихов и ночной спектакль по «Пиковой даме» прямо в залах дворца.

Насыщенную программу также подготовят в Звенигороде, Чехове, Истре, Клину, Одинцове и других округах. Подробности обо всех мероприятиях можно найти на сайтах и в соцсетях музеев Подмосковья.