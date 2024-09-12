Систему дегазации смонтировали на бывшем мусорном полигоне в Егорьевске

Комплекс по переработке отходов «Восток» в Егорьевске проводит работу по дегазации бывшего мусорного полигона. Там оборудовали 35 скважин для сбора биогаза, сейчас в работе еще 44.

Система дегазации должна помочь с устранением неприятных запахов. На время бурения скважин эта проблема особенно актуальна, но после окончания работ больше не будет беспокоить жителей соседних деревень. Оценить промежуточные результаты пригласили сельских старост, руководство округа и министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

«Я как житель городского округа Егорьевск, естественно, тоже обеспокоен этой ситуацией, но мы на связи с этим предприятием и видим, что люди работают на то, чтобы этот запах у нас исчез», — сказал глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Современное оборудование и методики помогут в повышении качества очистки воздуха.

«Самое главное, мы знаем технологии и путь, по которым это будут реализовывать. Сейчас нам нужно только время, чтобы реализовать эти мероприятия», — добавил Велиховский.

На полигоне в Егорьевске будут не только сжигать биогаз, но и вырабатывать электроэнергию для нужд КПО «Восток». Здесь уже обустроили 35 скважин для сбора биогаза, на очереди еще 44. К середине октября эти работы завершат, а в ноябре начнется установка газосборной сети.

«Важно отметить, что температура горения 2000 градусов не позволит образовываться диоксинам. Они просто будут сгорать при такой температуре. Это считается наиболее токсичное вещество без вкуса, без запаха», — отметил заместитель главы городского округа Егорьевск Роман Заплитный.

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