«Гостиную Деда Мороза» открыли на Центральной площади в Одинцове

В Одинцовском городском округе состоялось открытие «Гостиной Деда Мороза». Волшебник вместе со своей внучкой Снегурочкой в этот день посетил разные уголки города, включая жилые комплексы «Гусарская Баллада» и «Союзный», а также микрорайон «Трехгорка».

Дед Мороз и его помощники подготовили для гостей захватывающую программу с играми, песнями и танцами. Стоит отметить, что на Центральной площади участников ожидали не только мастер-классы, но и аниматоры.

Для жителей города работала также чайная станция с разнообразными угощениями. Дети и взрослые с удовольствием танцевали, исполняли популярные новогодние песни, участвовали в конкурсах и других занимательных мероприятиях, наслаждаясь временем с друзьями и близкими.

Кроме того, все желающие написали послания Деду Морозу, которые отправятся в Великий Устюг. На Центральной площади Одинцова установили специальный почтовый ящик для писем, он будет работать до самого Нового года.

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