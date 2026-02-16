Гостиницу в этностиле построят на улице Кирова в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде утвердили архитектурный облик новой гостиницы, которая появится на улице Кирова. Проект получил одобрение архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области.

На первом этаже главного здания разместят вестибюль с ресепшен, гардероб, камеру хранения и детскую игровую комнату. Гостям будет доступен тренажерный зал и СПА-зона. Также в комплексе откроют ресторан с баром на 65 посадочных мест.

Комплекс рассчитан на 45 номеров, что позволит принимать до 90 гостей одновременно.

Гостиничный комплекс состоит из двух зданий высотой в два и три этажа общей площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. К главному входу предусмотрен отдельный заезд с улицы Кирова.

Несмотря на то, что строение выполнят из стекла и бетона, его формы будут отсылать к традиционному образу русской избы.

В отделке фасадов по всему периметру здания используют текстурированные панели из архитектурного бетона. Материал изготовят по индивидуальному заказу, что сделает облик комплекса уникальным с любой точки обзора.