Гостиницу в этностиле построят на улице Кирова в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде утвердили архитектурный облик новой гостиницы, которая появится на улице Кирова. Проект получил одобрение архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области.
Комплекс рассчитан на 45 номеров, что позволит принимать до 90 гостей одновременно.
На первом этаже главного здания разместят вестибюль с ресепшен, гардероб, камеру хранения и детскую игровую комнату. Гостям будет доступен тренажерный зал и СПА-зона. Также в комплексе откроют ресторан с баром на 65 посадочных мест.
Гостиничный комплекс состоит из двух зданий высотой в два и три этажа общей площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. К главному входу предусмотрен отдельный заезд с улицы Кирова.
Наталья Шувалова
министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству
Несмотря на то, что строение выполнят из стекла и бетона, его формы будут отсылать к традиционному образу русской избы.
В отделке фасадов по всему периметру здания используют текстурированные панели из архитектурного бетона. Материал изготовят по индивидуальному заказу, что сделает облик комплекса уникальным с любой точки обзора.
Основным художественным средством выразительности в архитектурном облике гостиницы являются этнические мотивы, которые украшают фасад и отсылают к русским народным орнаментам вышивки крестом и узорам резных наличников. Этнический стиль, на мой взгляд, один из самых сложных в архитектуре.
Александра Кузьмина
главный архитектор Московской области
Основным выбрали спокойный бежевый цвет, который позволит зданию гармонировать с окружающей застройкой и зеленью. Антрацитовый оттенок станет акцентным — им выделят двускатную кровлю, водосточные трубы и вентиляционные шахты.
Витражные окна на главном фасаде придадут комплексу визуальную легкость и обеспечат естественным светом вестибюль с рестораном.
На прилегающей территории подрядчик выполнит комплексное благоустройство и организует парковку на 14 мест. Автором проекта выступила архитектурная мастерская Тотана Кузембаева.