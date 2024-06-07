Гостиницу с кирпичным фасадом построят в Сергиевом Посаде

Гостиницу с кирпичными фасадами и обтекаемыми формами построят в Сергиевом Посаде. Облик нового здания поддержала архитектурная комиссия градостроительного совета Московской области.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, новая гостиница даст возможность создать около 35 рабочих мест.

«Проектируемая гостиница представляет собой здание общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. Объект общественного назначения предназначен для круглогодичного проживания и способен комфортно разместить до 120 гостей», — рассказал Гордиенко.

Архитектурная концепция здания предполагает контрастные решения в остеклении: глухие поверхности чередуются с окнами, в том числе витражными. Использование витража позволяет сделать внутренние помещения визуально более просторными и открытыми, а также обеспечит дополнительное дневное освещение.

Помимо 58 номеров в здании гостиницы разместятся ресторан на 65 мест, тренажерный зал, детская зона, багажная комната, прачечная, административные, технические и бытовые помещения.

Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года.

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