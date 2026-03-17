Гостиницу построят в Северном микрорайоне Рузы в этом году

В Северном микрорайоне Рузы возводят гостиницу категории «три звезды». Пятиэтажный отель будет рассчитан на 55 номеров, причем два из них — для маломобильных постояльцев.

Инвестиции в проект составят около 500 миллионов рублей. Общая площадь здания – примерно 3,5 тысячи квадратных метров.

На первом этаже разместят кафе, которое сможет одновременно принимать до 30 человек. Там гости смогут завтракать, обедать и ужинать. Второй этаж отведут под универсальные пространства, а третий и четвертый — под номера и служебные помещения.

На пятом этаже будет работать спортивный блок с тренажерным залом.

За процессом строительства следят специалисты Главгосстройнадзора Московской области. Готовность объекта достигает 40%.

Возведение гостиницы началось в мае прошлого года, а завершить его планируют в четвертом квартале текущего года. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель.

Проект получил сопровождение специалистов Центра содействия строительству при правительстве Московской области.