Гостиницу построят в Северном микрорайоне Рузы в этом году
В Северном микрорайоне Рузы возводят гостиницу категории «три звезды». Пятиэтажный отель будет рассчитан на 55 номеров, причем два из них — для маломобильных постояльцев.
Инвестиции в проект составят около 500 миллионов рублей. Общая площадь здания – примерно 3,5 тысячи квадратных метров.
На первом этаже разместят кафе, которое сможет одновременно принимать до 30 человек. Там гости смогут завтракать, обедать и ужинать. Второй этаж отведут под универсальные пространства, а третий и четвертый — под номера и служебные помещения.
На пятом этаже будет работать спортивный блок с тренажерным залом.
За процессом строительства следят специалисты Главгосстройнадзора Московской области. Готовность объекта достигает 40%.
Возведение гостиницы началось в мае прошлого года, а завершить его планируют в четвертом квартале текущего года. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель.
Проект получил сопровождение специалистов Центра содействия строительству при правительстве Московской области.