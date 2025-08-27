Гостиницу построят на улице 40 лет Октября в Лобне

В Лобне старое общежитие на улице 40 лет Октября реконструируют в современную гостиницу на 70 номеров. Здание уже передали в аренду ООО «ЕВРО РЕЗОРТС» по программе поддержки малого и среднего бизнеса без проведения торгов.

Предприниматель построит гостиницу, ресторан и веранды. Подключение электроэнергии уже обеспечила АО «Мособлэнерго», ведутся работы по подводу газа, тепла и водоснабжения.

«Наш город, расположенный рядом с аэропортом Шереметьево, остро нуждается в современных гостиницах. Мы решили эту проблему, дав старт масштабному проекту», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

По планам реконструкция займет 1,5 года.

Отметим, в Подмосковье для бизнеса работает инвестиционный портал Московской области, где собраны полезные сервисы, меры поддержки и информация для развития своего дела.