Гостиницу на 740 мест построят в Мытищах к концу 2025 года

Строительство 16-этажного здания с гостиницей продолжается на улице Сукромка в Мытищах. Главгосстройнадзор Подмосковья оценил готовность объекта на 35%.

Строить гостиницу начали в ноябре 2023 года, а закончить планируют к концу 2025-го.

На первом этаже здания откроют кафе для постояльцев на 50 мест, а кроме того — магазины и помещения общественного назначения.

Со второго по 16-й этаж будут находиться номера для постояльцев отеля. Гостиница рассчитана на 461 номер, среди них 192 — одноместных, 255 — двухместных и 14 — трехместных. Отель сможет принять 744 гостей одновременно.

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