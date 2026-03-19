Гостиницу на 49 номеров построят на Вокзальной улице в Лобне к апрелю

Гостиницу на 49 номеров построят на Вокзальной улице в Лобне. Она будет находитьс в шаговой доступности от железнодорожной станции, которой ежедневно пользуются десятки тысяч человек. Открыть ее планируют в апреле этого года.

В возведение гостиницы инвестировали около 200 миллионов рублей, рассказали в областном стройнадзоре.

В здании будет три этажа, его площадь составит около 1,8 тысячи квадратных метров. Внизу разместят зоны регистрации и ожидания, служебные помещения ич асть номеров. Второй и третий этажи займут номера категории «одна звезда». Рядом со зданием обустроят парковку.

Работы будут вести под контролем специалистов стройнадзора.