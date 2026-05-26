Гостиницу для студентов и аспирантов МФТИ построят в Долгопрудном в 2027 году

В Долгопрудном началось строительство гостиничного комплекса «Физтехлэнд». Проект реализуют под контролем Главгосстройнадзора Московской области — уведомление о начале работ уже поступило.

К завершению строительства, намеченному на конец 2027 года, на территории площадью свыше 4,2 гектара появится восьмиэтажная гостиница общей площадью почти 11,5 тысячи квадратных метров. Помимо основного корпуса, проект предусматривает возведение девяти отдельных таунхаусов и коттеджей.

В гостиничном комплексе разместят 272 номера различных категорий. На первом этаже планируется открыть лобби-бар, конференц-зал на 24 места, фитнес-зону и ресторанный блок, рассчитанный на 150 посетителей.

Для полноценной работы объекта построят необходимую инженерную инфраструктуру, включая котельную, трансформаторную подстанцию, насосную станцию и резервную дизель-генераторную установку.

Проект реализуют в рамках развития туристической и деловой инфраструктуры Долгопрудного. Соглашение о строительстве было подписано правительством Московской области и компанией «Физтехленд» в 2024 году на Петербургский международный экономический форум. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей.

В дальнейшем рядом с гостиничным комплексом инвестор намерен создать научно-образовательное пространство с лекториями, амфитеатрами и площадками для проведения конференций, презентаций и занятий по естественно-научным дисциплинам.

Сейчас на строительной площадке идут подготовительные работы. Главгосстройнадзор уже назначил ответственного инспектора, который будет контролировать соблюдение всех строительных и технических требований на протяжении реализации проекта.