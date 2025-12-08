Гостиницу для сотрудников мебельного производства построят в Щелкове в 2026 году
В Щелкове завершается строительство современного 15-этажного здания для сотрудников мебельного производства. В здании общей площадью более пяти тысяч квадратных метров расположат офисные и жилые помещения.
Работы контролируют инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Здание имеет четкое разделение: первые два этажа займет административная зона с офисами для персонала, а еще три этажа отведены под гостиничные номера для сотрудников, работающих вахтовым методом.
Каждое помещение будет рассчитано на проживание от пяти до восьми человек и оборудовано собственной санузлом. Для удобства жильцов в здании также предусмотрены общие бытовые комнаты — для стирки и приема пищи.
Строители выполнили уже 92% работ. На площадке создали около 45 рабочих мест.
Полностью завершить возведение здания планируется в первом квартале следующего года.