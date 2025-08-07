Гостиничный комплекс построят в деревне Ульево в Истре

Компания «Феникс ФМ» продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса AMBIENT PARK by Russian Seasons. Благодаря этому в муниципальном округе Истра появится более 100 рабочих мест для местных жителей.

На территории комплекса будет предусмотрена в том числе современная технологичная инфраструктура, то есть в будущем там можно будет проводить фестивали искусств, создавать площадки для арт-пространств и организовывать культурно-массовые мероприятия.

На текущий момент строительство гостиничного комплекса выполнено на 90%, а объем инвестиций в проект составляет 2,5 миллиарда рублей. Всего же планируют вложить в этот комплекс около трех миллиарда рублей.

Проект реализовали почти за два года, участие в нем приняли около 1500 инвесторов. Плановый срок запуска — сентябрь 2025 года.