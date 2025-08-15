Гостиничный комплекс на 237 номеров построят в Истре в 2026 году

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

Новый отель площадью более 30 гектаров построят в деревне Верхуртово рядом с Истринским водохранилищем. Его планируют открыть в 2026 году.

Гостиничный комплекс будет оборудован коттеджами, ресторанами, SPA, медицинским центром. Отель рассчитан на 237 номеров разных категорий. Территорию оборудуют детскими площадками, двумя благоустроенными пляжами, летним кинотеатром, зонами активного отдыха и многим другим.

Как ведутся работы над инвестиционным проектом «Строительство гостиничного комплекса» проверил заместитель главы муниципального округа Истра Василий Короткин. На встрече с подрядчиками и представителями комплекса обсуждались разные вопросы: реализация и дальнейшее развитие, кадастровое обеспечение.

Кроме этого, в округе появится еще один гостиничный комплекс в деревне Ульево. В будущем там могут проводить фестивали искусств и создавать арт-пространства.

Благодаря этим постройкам в Истре появятся более 600 рабочих мест.