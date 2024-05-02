Гостехнадзор выдал предостережение подмосковной компании | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 15:12 Гостехнадзор выдал предостережение подмосковной компании Фото Минэкологии

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Специалисты гостехнадзора Минэкологии выдали предостережение подмосковной компании. Предприятие не предоставило информацию в ведомство о техосмотре 77 единиц спецтехники.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, выяснилось, что в системе АИС «Гостехнадзор-Эксперт» зарегистрировано 245 единиц самоходных машин и других видов техники, принадлежащих компании «Москва Карго», при этом не все машины прошли техосмотр.

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«По результатам контрольных мероприятий ООО „Москва Карго“ вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказал Фирсов.

Ежегодный технический осмотр спецтехники специалистами гостехнадзора прошел 26 апреля в городском округе Домодедово. Из 67 самоходных видов техники 62 прошли технический осмотр.

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