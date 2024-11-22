Гостехнадзор Подмосковья проверил почти тысячу самоходных машин за неделю

Гостехнадзор Минэкологии активно осуществляет контроль за самоходной техникой в Московской области. Особое внимание уделяется соблюдению правил эксплуатации, техническому состоянию машин и наличию необходимых документов.
На протяжении последней недели инспекторы Гостехнадзора зарегистрировали 738 единиц самоходной техники и различных транспортных средств. Основная цель этой регистрации заключается в обеспечении безопасности на дорогах и контроле за выполнением технических требований к самоходным машинам.
Также ведомство проводит технические осмотры самоходной техники. За указанный период проверили 992 единицы техники и выдали 528 удостоверений тракториста-машиниста.
Работа Гостехнадзора направлена на повышение безопасности дорожного движения и уровень технической грамотности владельцев и пользователей самоходной техники в Московской области.
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