Гостехнадзор Подмосковья проверил почти тысячу самоходных машин за неделю

Гостехнадзор Минэкологии активно осуществляет контроль за самоходной техникой в Московской области. Особое внимание уделяется соблюдению правил эксплуатации, техническому состоянию машин и наличию необходимых документов.

На протяжении последней недели инспекторы Гостехнадзора зарегистрировали 738 единиц самоходной техники и различных транспортных средств. Основная цель этой регистрации заключается в обеспечении безопасности на дорогах и контроле за выполнением технических требований к самоходным машинам.

Также ведомство проводит технические осмотры самоходной техники. За указанный период проверили 992 единицы техники и выдали 528 удостоверений тракториста-машиниста.

Работа Гостехнадзора направлена на повышение безопасности дорожного движения и уровень технической грамотности владельцев и пользователей самоходной техники в Московской области.