Гостехнадзор Подмосковья проверил 51 аттракцион за неделю

Гостехнадзор Минэкологии проверил 51 аттракцион в Московской области за прошлую неделю. По итогам контрольных мероприятий специалисты не выявили нарушений законодательства, касающегося безопасной эксплуатации развлекательных объектов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что количество аттракционов в Подмосковье велико, и с увеличением желающих прокатиться на них, особенно в летний период, требуется регулярный контроль.

Он отметил, что безопасность граждан напрямую зависит от этой работы. При этом проверки не ограничиваются только летним периодом, так как с приходом зимы появляются другие развлечения, такие как ледяные горки и тюбинговые трассы. Также он упомянул крытые парки аттракционов, где карусели и другие конструкции работают круглый год.

«Инспекторы гостехнадзора проводят надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, выявляют нарушения эксплуатации, выдают предостережения безответственным собственникам аттракционов, проводят с ними разъяснительные беседы, если этих мер оказывается недостаточно, то уже решается вопрос об административном наказании», — объяснил Фирсов.

С начала года сумма наложенных штрафов на нарушителей составила 135 тысяч рублей. Гостехнадзор выписал 24 предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований.

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