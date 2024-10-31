Гостехнадзор Минэкологии проверил более тысячи тракторов на прошлой неделе

Инспекторы Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области за прошедшую неделю проверили более тысячи тракторов, тягачей сельхоз машин и другой самоходной техники. Регулярные осмотры необходимы для предотвращения аварий и несчастных случаев.
Как пояснили в ведомстве, инспекторы особое внимание уделяют соблюдению правил эксплуатации и техническому состоянию машин, а также проверке наличия необходимых документов.
Также Гостехнадзор зарегистрировал 705 единиц самоходной техники и других видов машин, а также выдал 487 удостоверений тракториста.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря регулярным осмотрам удалось выявить несколько нарушений.
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