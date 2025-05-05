Госпиталь для ветеранов войн в поселке Жилино отпразднует 80-летие Победы

Московский областной госпиталь для ветеранов войн готовится к празднованию Дня Победы. В преддверии важной даты в истории страны медперсонал стремиться обеспечить пациентов не только заботой, но и дать им душевное тепло, передают в Минздраве Подмосковья.

В медицинском учреждении отмечают, что 9 мая для всех работников — это особый символ памяти и уважения к героям, в связи с этим ежегодно к подготовке подходят очень ответственно.

«Уже сейчас в госпитале проходят мероприятия по украшению территории и внутренних помещений: флаги, тематические плакаты и георгиевские ленты создают торжественную атмосферу», — рассказал начальник группы информационно-технологического обеспечения в Московском областном госпитале для ветеранов войн Максим Козлов.

Вопросы по госпитализации в центр можно задать по телефонам +7 (499) 670-93-32 или +7 (499) 670-92-92 доб. 178. Подробная информация доступна на официальном сайте.