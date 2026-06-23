Госкомпания «Автодор» завершает реконструкцию участка трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье

Строительно-монтажные работы на участке федеральной трассы М-1 «Беларусь» с 66 по 84 километр в Одинцовском городском округе Московской области выполнены на 95%, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

На объекте специалисты проводят завершающие работы: устанавливают барьерные и сетчатые ограждения, рекультивируют полосу отвода, наносят горизонтальную разметку и монтируют дорожные знаки. Также проводится комплекс мероприятий по озеленению.

Всего на участке уложено почти 500 тысяч тонн асфальтобетона. Строители установили более 47 километров барьерного ограждения и свыше 34 километров монолитного парапетного ограждения в разделительной полосе. Кроме того, устроена кабельная канализация АСУДД и установлены рамные опоры организации дорожного движения.

На участке расположено 12 искусственных сооружений, включая два моста и три путепровода. Продолжаются работы на одном путепроводе и шести надземных пешеходных переходах.

Для удобства водителей на 74 километре трассы предусмотрена площадка отдыха, где работы уже практически завершены. Специалисты благоустроили территорию и высадили деревья. Сейчас ведутся работы по устройству санитарного модуля.

Также продолжаются мероприятия по сохранению объекта культурного наследия — памятника «Танк Т-34», расположенного на этом же километре скоростной трассы по направлению в Москву. В дальнейшем предусмотрена его реставрация.

После реконструкции участок будет расширен с четырех до шести полос движения, что позволит увеличить пропускную способность дороги и обеспечить комфортный проезд для автомобилистов. Реконструкция участка реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».