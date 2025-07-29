Госдума высоко оценила передовые подходы к лечению и реабилитации в НИКИ детства

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов посетил Научно-исследовательский клинический институт детства в Мытищах. Депутат ознакомился с работой медицинского учреждения и пообщался с сотрудниками.

Парламентарий осмотрел кардиологическое и эндокринологическое отделения, а также отсеки для реанимации и реабилитации, где ему продемонстрировали современные методики лечения, включая роботизированную терапию с биологической обратной связью для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«НИКИ детства — это не просто учреждение, где оказывается стационарная и амбулаторная помощь. Это научный центр, где рождаются новые методы терапии, где каждый случай изучается, анализируется и вносится вклад в развитие педиатрии и медицинской науки в целом», — рассказала директор института Нисо Одинаева.

Она напомнила, что учреждение оснащено оборудованием экспертного класса и ежегодно принимает пациентов из 76 регионов России, а также из других стран.

Нилов, который живет в Подмосковье, подчеркнул важность развития реабилитационной системы, а также обеспечения лекарствами юных пациентов с тяжелыми заболеваниями.

«Наша общая задача — искать все возможные методы, чтобы помогать таким детям», — сказал депутат, поблагодарив коллектив за профессионализм и преданность делу.

Для лечения в НИКИ детства необходимо получить направление от лечащего врача по месту жительства.