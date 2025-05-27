Госдума приняла закинициативу Мособлдумы о проезде спецтехники к местам пожаров

Госдума приняла в первом чтении законопроект Мособлдумы, который позволяет спецтехнике проезжать к местам тушения пожаров без необходимости оформлять специальные разрешения. Как объяснил председатель Комитета Мособлдумы по транспорту и IT Максим Коркин, лесные пожары распространяются очень быстро, поэтому их нужно тушить как можно скорее.

Сейчас, чтобы крупногабаритная техника могла добраться до очага, требуется оформить разрешение, а это может занять до недели. Его выдача занимает минимум три часа, не считая времени на подготовку схемы организации движения.

Законопроект также освобождает пожарную технику от платы за проезд по платным дорогам и за возможный ущерб, причиняемый дорогам.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Геннадий Панин напомнил, что с начала года в стране уже выгорело 1,2 миллиона гектаров леса — это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. По его словам, президент поручил не допускать серьезных последствий и реагировать на пожары в первые сутки.

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев добавил, что комитет поддержал инициативу и рекомендовал принять ее в первом чтении.