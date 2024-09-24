Госдума одобрила законопроект Мособлдумы о штрафах за неправильное содержание питомцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект Мособлдумы, который вводит административную ответственность за нарушение правил содержания домашних животных. Сейчас федеральный закон требует соблюдения прав жителей многоквартирных домов и устанавливает правила выгула и содержания животных.

«В 2021 году в Московской области была введена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних животных. Мособлдума предлагает распространить такую практику на всю территорию страны и установить федеральным законом ответственность за несоблюдение требований к содержанию именно домашних животных», — прокомментировал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Согласно закону, владельцы должны учитывать интересы соседей, не использовать питомцев в бизнесе, кроме исключений, установленных правительством России, и обеспечивать животным необходимые условия.

При выгуле нужно гарантировать безопасность других людей и животных, а также сохранность имущества. Потенциально опасные собаки должны выгуливаться только в намордниках и на поводке, за исключением частной огороженной территории с предупреждающей надписью.

За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от 500 до трех тысяч рублей, для предпринимателей — от трех до десяти тысяч рублей. В Московской области владельцы животных могут получить штраф до 1,5 тысячи рублей за несоблюдение правил уборки за питомцами, до двух тысяч рублей — за выгул без поводка и намордника, если это не декоративные собаки ростом до 25 сантиметров.

Напомним, что существует перечень потенциально опасных пород. Сейчас в него включены акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, волко-собачьи гибриды и их метисы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».