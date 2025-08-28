Госавтоинспекция в Одинцове провела уроки безопасности для мотокроссменов

Сотрудники Госавтоинспекции в Одинцовском городском округе провели профилактические беседы с воспитанниками одной их местных спортивных школ мотокросса. В рамках беседы полицейские напомнили юным спортсменам о важности неукоснительного соблюдения правил.

Особое внимание было уделено разграничению мест использования спортивного инвентаря, к которому относится питбайк. Инспекторы четко объяснили, что использовать спортивные мотоциклы можно только на специально оборудованных трассах и площадках, предназначенных для тренировок.

Выезжать на дороги общего пользования на питбайках категорически запрещено.

Кроме того, автоинспекторы акцентировали внимание на необходимости использования защитной экипировки — шлемов, наколенников, налокотников, перчаток — подчеркнув, что ее использование может значительно снизить риск получения травм.