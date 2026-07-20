Госавтоинспекция в Красногорске получила новое здание после капремонта

Ведомству Госавтоинспекции по Красногорску передали новое здание в поселке Нахабино после капитального ремонта. Это существенно улучшило условия работы, так как раньше подразделения окружного ГИБДД были разбросаны по разным адресам.

В новом здании оборудован ситуационный центр, который позволяет в режиме реального времени передавать информацию обо всех происшествиях на дорогах в ЦУР. Там координируются действия всех экстренных служб. Система моментально распознает аварии, и при необходимости на место сразу отправляется скорая помощь. Также видно, какой экипаж ГАИ выехал на место и в какую больницу доставляют пострадавших. Это помогает анализировать обстановку на дорогах и оперативно оказывать помощь людям.

Кроме того, в здании работает единый центр, где граждане могут оформить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство и получить другие профильные услуги. Внутри создана комфортная зона приема посетителей, обустроен экзаменационный класс, а на территории есть площадка для вождения.