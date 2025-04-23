Госавтоинспекция усилила контроль за грузопассажирскими перевозками в Балашихе

В Центральном федеральном округе прошла совместная рабочая встреча сотрудников Ространснадзора и Госавтоинспекции с представителями компаний, осуществляющих грузопассажирские перевозки. Основной целью мероприятия стало повышение уровня безопасности на дорогах и недопущение аварийных ситуаций в Балашихе.

Начальник отделения технического надзора майор полиции Сергей Семенов вместе с коллегами представил статистику дорожно-транспортных происшествий на территории округа. В ходе обсуждения проанализировали примеры аварий, а также выявили основные причины и факторы, способствующие их возникновению. Особое внимание уделили соблюдению скоростного режима и правил перевозки пассажиров в городском наземном транспорте.

Кроме того, участники встречи акцентировали внимание на строгом контроле технического состояния транспортных средств. Важным аспектом стало оснащение автомобилей тахографами, проведение обязательных предрейсовых медицинских осмотров водителей, а также соблюдение ими режима труда и отдыха.

В завершение мероприятия перевозчикам напомнили о высокой ответственности, которая возлагается на них при выполнении перевозок пассажиров и грузов.