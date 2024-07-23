ГАИ в Одинцове проверила водителей на трезвость

Фото: Одинцовский отдел Госавтоинспекции

Социальный рейд «Трезвый водитель» организовали сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции, представители регионального Министерства транспорта и компания оператора Подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения «МВС Груп». Водители получили информацию о важности безопасного, а главное – трезвого поведения на дорогах.

Метод «массовой проверки» использовался автоинспекторами для оценки состояния водителей по визуальным признакам и проверки наличия у них признаков опьянения. Стражи порядка напоминали водителям о том, что управлять транспортным средством в состоянии опьянения нельзя, и вручали им буклеты с информацией и рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения. Им также передали алкотестеры — приборы, внутри которых размещается датчик. Человек выдыхает воздух, сенсор анализирует его, определяет концентрацию спирта в организме и показывает результат.

Такое мероприятие провели и на парковке торгового центра в Юдино. Там сотрудники объясняли посетителям, как использовать трубку контроля трезвости, которая находится в буклете. Им также рассказали, что перед выездом можно легко проверить себя на наличие алкоголя в крови.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте