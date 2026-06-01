Госавтоинспекция проверила соблюдение правил перевозки детей в Одинцове

С 1 по 7 июня в Одинцовском округе проводится акция «Ребенок — пассажир, пешеход». Инспекторы Госавтоинспекции проверяют соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами, особое внимание уделено безопасности детей.

В Одинцове сотрудники Госавтоинспекции усилили патрулирование улиц и дорог. Проверки направлены на предупреждение нарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних. Инспекторы следят за использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Отдельный акцент сделан на профилактической работе с водителями и родителями. В ведомстве отмечают, что именно взрослые формируют у детей привычку безопасного поведения на дороге. Нарушения правил перевозки детей остаются одной из частых причин тяжелых последствий при авариях.

Сотрудники подчеркивают, что цель проверок заключается не только в выявлении нарушений. Основная задача связана с предотвращением дорожно-транспортных происшествий с участием детей и снижением травматизма.

«Соблюдение правил перевозки детей напрямую влияет на их безопасность. Использование кресел и ремней безопасности должно быть обязательным для каждого водителя», — сообщили в Одинцовской Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что регулярные рейды помогают напоминать участникам движения о важности дисциплины на дороге.