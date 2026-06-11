Госавтоинспекция проверила наличие тахографов у водителей в Ленинском округе

На территории Московской области, в том числе в Ленинском городском округе, в период с 8 по 14 июня сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Тахограф». Оно направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением режима труда и отдыха водителями грузового и пассажирского транспорта.

Начальник Отдела технического надзора Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу майор полиции Д. П. Самандраков отметил, что полицейские проверят наличие тахографов, контролирующих режим труда и отдыха работников автотранспортных предприятий. Нарушение режима труда и отдыха напрямую влияет на аварийность: уставший водитель за рулем — одна из частых причин ДТП с тяжелыми последствиями.

За отсутствие тахографа и несоблюдение режима труда и отдыха должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности. Мероприятия проходят во всех городских округах Московской области. Рейд продлится до 14 июня. Госавтоинспекция призывает руководителей автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей ответственно подходить к соблюдению требований законодательства в области безопасности дорожного движения.