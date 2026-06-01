Госавтоинспекция провела занятия по ПДД для детей в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактические занятия для воспитанников спортивных секций округа. Детям напомнили о правилах безопасного поведения на дорогах и использовании средств защиты.

Инспекторы встретились с юными спортсменами и объяснили, какие опасности чаще всего приводят к детскому травматизму. Ребятам рассказали о правилах перехода проезжей части и о том, почему нельзя отвлекаться на телефон и наушники во время движения. Отдельно разобрали значение световозвращающих элементов, которые делают пешеходов заметнее в темное время суток.

Также сотрудники ГИБДД уделили внимание средствам индивидуальной мобильности. Детям напомнили о правилах использования электросамокатов, велосипедов и гироскутеров. Особый акцент сделали на необходимости защитной экипировки, которая снижает риск травм при падении.

Ребятам вручили памятки по безопасности и световозвращающие ленты. Эти элементы помогут повысить видимость пешеходов на дороге в условиях плохой освещенности.

«Важно с раннего возраста формировать у детей привычку соблюдать правила дорожного движения. Это напрямую влияет на их безопасность на дороге», — отметили сотрудники Госавтоинспекции.