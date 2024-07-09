Госавтоинспекция провела мероприятие для будущих родителей в Дедовске

В женской консультации города Дедовск сотрудники ГАИ провели мероприятие с будущими мамами и рассказали о необходимости использования детских кресел в автомобилях. Также провели лекцию о безопасности дорожного движения, предупреждения детского дорожного травматизма и о том, как правильно выбрать и использовать детские удерживающие устройства. В конце встречи девушкам раздали памятки со всей этой информацией.

Целью мероприятия стало сохранение жизни и здоровья ребенка при поездках в автомобиле. Также Госавтоинспекция напомнила будущим мама и том, что им тоже необходимо соблюдать правила дорожного движения и как обезопасить себя на дорогах.

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