Госавтоинспекция провела акцию «Полицейский Дед Мороз» в Раменском

Жителям Раменского округа в преддверии новогодних праздников напомнили о правилах безопасности на дороге. На площади Молодежи сотрудники Госавтоинспекции провела ежегодную акцию.

Инспекторы подчеркнули важность соблюдения особой осторожности при нахождении вблизи проезжей части.

«Акция считается традиционной. В ней приняли участие Дед Мороз, Снегурочка, наши юные инспекторы движения, Рамавтодор и жители Раменского округа. Мы всем посоветовали проходить через проезжую часть в установленном месте, пристегиваться за рулем», — отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции межмуниципального управления МВД России «Раменское» Татьяна Коренкова.

Все участники мероприятия получили световозвращающие элементы, информационные листовки и брошюры с правилами дорожного движения.