Госавтоинспекция провела акцию по безопасности детей в Одинцове

Акция прошла во дворах города. Инспекторы встретились с детьми и объяснили им, как правильно вести себя рядом с проезжей частью. Особое внимание уделили так называемым «дорожным ловушкам» — ситуациям, когда привычная обстановка создает у ребенка ложное ощущение безопасности. Такие участки часто располагаются возле подъездов, парковок и детских площадок.

Юным участникам акции напомнили о необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах, особенно в условиях недостаточной видимости. Взрослым напомнили о важности контроля за поведением детей и передали тематические листовки с рекомендациями.