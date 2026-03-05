Госавтоинспекция поздравила автоледи с Международным женским днем

В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Рузского округа устроили сюрприз для женщин-водителей. Вместо привычных проверок документы инспекторы дорожной полиции встречали автоледи улыбками и теплыми словами.

Главным атрибутом встречи стали букеты тюльпанов. Некоторые женщины уже участвовали в подобных акциях, а кто-то впервые получил цветы от сотрудников ГИБДД. Каждая автоледи была искренне рада такому подарку.

Организаторы рейда отмечают, что цель мероприятия — не только напомнить о безопасности дорожного движения, но и подарить женщинам положительные эмоции.