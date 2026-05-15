Госавтоинспекция Подмосковья запускает проект по безопасности дорожного движения

Госавтоинспекция Московской области начала социальный раунд «Безопасная мобильность», который продлится до конца мая 2026 года. Проект направлен на снижение числа ДТП с участием детей и популяризацию правил безопасного вождения различных транспортных средств.

Раунд проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Организаторами выступают Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство образования, Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения».

Основная цель проекта — профилактика ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники, велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Госавтоинспекция Подмосковья проведет рейды для выявления нарушений ПДД и профилактические мероприятия для повышения уровня знаний правил дорожного движения и навыков вождения среди несовершеннолетних.

Особое внимание будет уделено созданию цифрового контента. Тематические материалы и социальный опрос скоро появятся на крупных информационных площадках региона.