Госавтоинспекция Подмосковья напомнила клиентам МФЦ о важности ремней безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с жителями в подмосковных МФЦ. Им напомнили о важности использовании ремней безопасности.

Беседы с жителями и сотрудниками МФЦ прошли в рамках социальной кампании «Один щелчок спасает жизнь!». Специалисты рассказали о важности ремней безопасности и о правилах выбора удерживающих устройств.

Акцию провели в Домодедове, Дмитрове, Раменском, Серебряных Прудах, Чехове и Шаховской. Участникам вручили световозвращающие элементы, которые помогают повысить видимость пешеходов в темное время суток, а также информационные листовки. В них содержатся рекомендации по безопасному поведению на дороге.

Мероприятие провели в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».