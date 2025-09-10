Госавтоинспекция Одинцова проведет профилактические рейды на дорогах

В сентябре автоинспекторы вместе с 10-м батальоном ДПС подготовили серию проверок, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Программа мероприятий охватит весь месяц и включает различные тематические акции.

С начала месяца будет работать акция «Автобус», а со 2 по 7 сентября пройдет рейд под названием «Опасный груз», который сосредоточится на контроле перевозки опасных материалов. Параллельно с этим, с 2 по 14 сентября внимание уделят акции «Пешеходный переход», призванной улучшить безопасность пешеходов на дороге.

В дни с 2 и 3 сентября, а также с 9 по 12 сентября ожидается рейд «Остановка-стоянка», который сосредоточится на безопасности при постановке автомобилей. 4 и 5 сентября пройдет акция «Не имеющий права управления», которая будет контролировать водителей, лишенных прав.

Также с 5 по 7 и с 17 по 19 сентября пройдет рейд «Перевозка детей», в рамках которого проверят соблюдение правил перевозки несовершеннолетних. 6, 13, 20, 21, 22 и 27 сентября будут проводить мероприятия под названием «Нетрезвый водитель», нацеленные на выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Важным направлением станет акция «Детское кресло», которая пройдет 7, 13, 21 и 27 сентября, и будет посвящена проверке использования детских удерживающих устройств. Время с 8 по 10 сентября будет отведено под рейд «Грузовик», а с 8 по 14 сентября — акцию «Тахограф», для контроля соблюдения режима труда и отдыха водителей.

14 сентября пройдет акция «Ремень безопасности», которая будет напоминанием о необходимости использования ремней безопасности. С 14 по 17, а также 28 и 29 сентября состоится рейд «Мото», нацеленный на полицейский контроль скутеров и мотоциклов. С 15 по 21 сентября проведут акцию «Пешеход». Далее, с 21 по 24 сентября, пройдет рейд «Перекресток-светофор», а с 22 по 28 сентября — акция «Технический осмотр», направленная на проверку технического состояния автомобилей. С 23 по 28 сентября ФДПС будет посвящен теме «Встречная полоса», завершится месяц акцией «Иностранец» 30 сентября, направленной на контроль за соблюдением правил дорожного движения иностранными гражданами.