Госавтоинспекция Балашихи напомнит жителям о правилах перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе проведут профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» 20 ноября с 13:00 до 15:00. Цель мероприятия — выявление и пресечение фактов нарушения водителями правил перевозки детей без детских удерживающих устройств, а также контроль за соблюдением правил дорожного движения со стороны детей-пешеходов и водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле или кабине грузового автомобиля, где предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Для детей в возрасте от семи до 11 лет включительно также требуется использование детских удерживающих систем или ремней безопасности, причем на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем.

Нарушение этих требований влечет за собой ответственность в соответствии с частью три статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что может привести к штрафу в размере три тысячи рублей.

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