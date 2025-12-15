Госавтоинспекторы запустили акцию «Зимние каникулы» в Химках

В Химках началась информационно-профилактическая акция «Зимние каникулы». Ее цель — снизить количество дорожно-транспортных происшествий в период новогодних каникул, когда дети находятся на улице, а погодные условия требуют особой осторожности.

До 11 января сотрудники Госавтоинспекции проведут тематические занятия для школьников и воспитанников детских садов. Ребятам напомнят о правилах дорожного движения и важности безопасного поведения на улице зимой.

Автоинспекторы также примут участие в родительских собраниях, педагогических советах и встречах, посвященных вопросам детской безопасности. Для ребят из кружков и спортивных секций проведут интерактивные занятия, где участники в игровой форме повторят правила дорожного движения.

Также в муниципалитете пройдут профилактические рейды. Госавтоинспекторы уделят особое внимание соблюдению правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами, перевозке детей в автомобилях, безопасности возле школ и дошкольных учебных заведений, а также организованным перевозкам групп детей автобусами.