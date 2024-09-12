Госавтоинспекторы в Балашихе напомнили водителям правила перевозки детей

Оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» провели в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о технике безопасности при перевозки детей.

Рейд на дорогах Балашихи провели для сокращения уровня детского дорожно-транспортного травматизма и тяжелых последствий ДТП с участием несовершеннолетних. Во время проверки автомобилей сотрудники Госавтоинспекции напоминали водителям правила безопасности.

Всего проверили 54 машины. При этом было обнаружено одно нарушение: в автомобиле не было детского кресла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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