Госавтоинспекторы в Воскресенске напомнили детям правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции по городскому округу Воскресенск провели акцию «Безопасность во дворе и на дороге!» для юных жителей и их родителей. Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Во время акции сотрудники полиции рассказали детям о том, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, как вести себя во дворах многоквартирных домов, а также напомнили о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток. Эти знания помогут детям быть более внимательными и осторожными на дороге.

Кроме того, взрослым было предложено периодически напоминать ребятам о Правилах дорожного движения и самим строго их соблюдать. Госавтоинспектор подчеркнул, что дети часто копируют поведение взрослых, поэтому важно подавать им положительный пример.

В завершение мероприятия всем участникам акции вручили тематические памятки и подарили световозвращатели, которые помогут сделать их более заметными на дороге в темное время суток.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».