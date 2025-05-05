Госавтоинспекторы в Одинцове провели очередной рейд «Мотоскутер»

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с участковыми и отделом по делам несовершеннолетних управление Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу провели профилактический рейд «Мотоскутер». Организаторы мероприятия напомнили водителям мототранспорта о важности соблюдения правил дорожного движения.
Автоинспекторы обращали особое внимание на скоростной режим и правила маневрирования, управление мототранспортом без мотошлема. Еще одним приоритетом у дорожных полицейских было выявление несовершеннолетних водителей, нарушающих правила дорожного движения при передвижении на мототранспорте.
При остановке мототранспорта сотрудники Госавтоинспекции проводили с водителями профилактические беседы о необходимости обязательного использования шлема и защитной экипировки при поездках, а также вручали собеседникам информационные брошюры с соответствующими рекомендациями.
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