Госавтоинспекторы в Одинцове провели беседы с курсантами автошкол
Сотрудники одинцовской Госавтоинспекции провели профилактические беседы в автошколах. Они напомнили будущим водителям о важности использования ремней безопасности.
Автоинспекторы рассказали кандидатам в водители о необходимости соблюдения правил дорожного движения, включая скоростной режим, и использования ремней безопасности.
Также будущим водителям напомнили об административной ответственности, к которой могут быть привлечены недисциплинированные участники дорожного движения, нарушающие правила на дороге.
Автоинспекторы пожелали ученикам автошколы быть вежливыми, помнить о жизни и здоровье других участников дорожного движения и своими действиями показывать пример остальным водителям. Также всем вручили тематические листовки.
Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что подобные формы работы помогают снизить количество дорожных происшествий среди молодых водителей.