Госавтоинспекторы в Одинцове провели беседы с курсантами автошкол

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сотрудники одинцовской Госавтоинспекции провели профилактические беседы в автошколах. Они напомнили будущим водителям о важности использования ремней безопасности.

Автоинспекторы рассказали кандидатам в водители о необходимости соблюдения правил дорожного движения, включая скоростной режим, и использования ремней безопасности.

Также будущим водителям напомнили об административной ответственности, к которой могут быть привлечены недисциплинированные участники дорожного движения, нарушающие правила на дороге.

Автоинспекторы пожелали ученикам автошколы быть вежливыми, помнить о жизни и здоровье других участников дорожного движения и своими действиями показывать пример остальным водителям. Также всем вручили тематические листовки.

Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что подобные формы работы помогают снизить количество дорожных происшествий среди молодых водителей.

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