Госавтоинспекторы в Одинцове почтили память героев Великой Отечественной войны

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с отрядом Юных инспекторов движения Жаворонковской школы отдали дань уважения павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам. Ребята и дорожные полицейские возложили цветы к Монументу Воинской Славы и почтили память погибших минутой молчания.

Юные инспектора рассказывали стихи поэтов-фронтовиков. Дорожные полицейские убеждены, что вовлечение школьников в памятные мероприятия способствует формированию патриотического сознания, уважения к ветеранам и событиям Великой Отечественной войны. Ребята участвуют в нескольких патриотических акциях: среди них «Бессмертный полк» и «Дороги Победы».

Отметим, что сегодня Общероссийская детско-юношеская организация Юных инспекторов движения объединяет 35 тысяч отрядов и более 500 тысяч участников. Она действуют в 89 регионах России.