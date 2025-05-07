Госавтоинспекторы в Одинцове почтили память героев Великой Отечественной войны

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с отрядом Юных инспекторов движения Жаворонковской школы отдали дань уважения павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам. Ребята и дорожные полицейские возложили цветы к Монументу Воинской Славы и почтили память погибших минутой молчания.
Юные инспектора рассказывали стихи поэтов-фронтовиков. Дорожные полицейские убеждены, что вовлечение школьников в памятные мероприятия способствует формированию патриотического сознания, уважения к ветеранам и событиям Великой Отечественной войны. Ребята участвуют в нескольких патриотических акциях: среди них «Бессмертный полк» и «Дороги Победы».
Отметим, что сегодня Общероссийская детско-юношеская организация Юных инспекторов движения объединяет 35 тысяч отрядов и более 500 тысяч участников. Она действуют в 89 регионах России.
Коза провалилась в колодец на севере Москвы
Украина допустила отказ от доллара
В России утвердили список песен о войне, которые можно бесплатно использовать на концертах
Индия и Пакистан провели самый масштабный воздушный бой в современной истории
Масштабный автопробег «Победный маршрут» стартовал в Подмосковье
Экс-замминистра обороны Попова экстренно госпитализировали из СИЗО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте