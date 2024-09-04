Автоинспекторы в Одинцове напомнили водителям правила перевозки детей

Фото: Одинцовский отдел Госавтоинспекции

Профилактический рейд «Детское кресло» прошел в Одинцовском округе. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о правилах перевозки пассажиров, в том числе и детей.

Рейд провели в преддверии нового учебного года. Госавтоинспекторы проверили наличие в машинах автокресел, их соответствие возрасту и весу ребенка. Юные пассажиры получили в подарок световозвращающие брелоки, а взрослым раздали информационные брошюры.

Главная цель акции — снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Акция проводилась на территории всего Подмосковья в рамках профилактического мероприятия «Внимание — дети!».

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