Госавтоинспекторы в Одинцове напомнили водителям правила безопасного вождения

Госавтоинспекторы из Одинцовского городского округа с помощью тематических плакатов и памяток напомнили посетителям о необходимости быть предельно внимательными при управлении автотранспортом, соблюдать скоростной режим и отказаться от опасных маневров на дороге. Мероприятие провели в регистрационно-экзаменационном отделе подразделения.

Организаторы социального раунда сделали акцент на недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости движения, важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроле его соблюдения. Всем посетителям вручили листовки по безопасному поведению на дороге.

Превышение скорости входит в перечень причин, из-за которых происходят аварии с наиболее серьезными последствиями. Их профилактика находится у одинцовских госавтоинспекторов на особом контроле.