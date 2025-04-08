Госавтоинспекторы в Одинцове напомнили о правилах перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцова совместно с инспекторами из подразделения Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области, провели профилактический рейд под названием «Детское кресло». Основной целью мероприятия стало повышение безопасности детей-пассажиров в автомобилях и снижение числа дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Инспекторы останавливали автомобили и проверяли, насколько грамотно осуществляется перевозка детей. Особое внимание уделялось тому, соответствуют ли параметры установленных автокресел росту и весу ребенка. Это важно, поскольку правильно подобранное кресло может значительно снизить риск травмирования в случае аварии.

Кроме того, сотрудники ГАИ проводили разъяснительную работу с родителями, поясняя им важность использования детских кресел и соблюдения правил перевозки детей. Они раздавали информационные брошюры, содержащие полезные советы, а также наклейки с надписью «ребенок в автомобиле».

Также маленьким участникам рейда были подарены световозвращающие аксессуары, которые помогут детям быть более заметными на дороге, особенно в темное время суток.