Госавтоинспекторы в Истре возложили цветы к мемориалам героев ВОВ

Истринские полицейские вместе с учениками из Красноярского края, которые специально приехали для участия в этом событии, возложили цветы к памятнику «Воинам-сибирякам», мемориалу «Рубеж Славы» в Снегирях и скульптуре «Регулировщице Надежде». Последний памятник в городском округе Истра возвели в 2015 году в честь женщины, которая обезопасила фронтовые дороги на Волоколамском шоссе. Вот уже девять лет жители со всего Подмосковья приезжают сюда почтить ее память и подвиги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в Протвине.

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