Госавтоинспекторы в Дмитрове напомнили школьникам о соблюдении ПДД

С началом нового учебного года в школах Дмитровского округа вновь заработал «Родительский патруль». Инспекторы ГИБДД совместно с инициативной группой родителей продолжают активную работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди школьников.

Сотрудники отдела ГИБДД вместе с родителями учеников Яхромской школы № 1 и отрядом юных инспекторов дорожного движения «Долгожитель» провели акцию, направленную на напоминание детям о важности соблюдения правил дорожной безопасности.

«Акция „Засветись“ проводится для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Такие инициативы помогают привлечь внимание к проблеме безопасности на дорогах. Уважаемые родители, обязательно проводите профилактические беседы с детьми и объясняйте, что дорога — не место для игр», — подчеркнул глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

В рамках акции всем участникам раздали памятки и светоотражающие браслеты, которые помогут детям быть более заметными на дороге в темное время суток.

Цель акции «Родительский патруль» — доступно разъяснить детям правила дорожного движения и донести до них важность их соблюдения. Только в тесном сотрудничестве родителей, педагогов и инспекторов возможно сделать так, чтобы полученные школьниками знания стали нормой поведения и потребностью каждого человека.

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